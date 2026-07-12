Violencia en Colón: adolescente de 15 años resulta herido en ataque a tiros

Un menor de 15 años resultó herido tras recibir varios disparos durante la madrugada de este domingo en el parque 5 de Noviembre, en la provincia de Colón. El ataque fue perpetrado por varios pistoleros vestidos de negro que realizaron las detonaciones en el lugar.
Por este caso, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes y la Policía Nacional ejecutó una diligencia de allanamiento en el corregimiento de Sabanitas, donde se logró la aprehensión de un sospechoso.
Esta persona será puesta a disposición de las autoridades competentes para determinar su presunta participación o deslindar responsabilidades en el suceso.