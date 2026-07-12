Violencia en Colón: adolescente de 15 años resulta herido en ataque a tiros

Un menor de 15 años resultó herido tras recibir varios disparos durante la madrugada de este domingo en el parque 5 de Noviembre, en la provincia de Colón . El ataque fue perpetrado por varios pistoleros vestidos de negro que realizaron las detonaciones en el lugar.

Tras el hecho, el adolescente fue trasladado al Hospital Manuel Amador Guerrero, donde recibe atención médica.

Por este caso, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes y la Policía Nacional ejecutó una diligencia de allanamiento en el corregimiento de Sabanitas, donde se logró la aprehensión de un sospechoso.

Esta persona será puesta a disposición de las autoridades competentes para determinar su presunta participación o deslindar responsabilidades en el suceso.