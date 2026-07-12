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Ciudadana afectada por desprendimiento de techo en Pedregal pide apoyo de las autoridades

La señora Estrella Asunción reside en el sector de Pedregal, sin embargo, su vivienda resultó afectada por el desprendimiento del techo producto de las fuertes ráfagas de viento registradas hace algunos días, incluso algunos electrodomésticos, muebles y otras pertenencias sufrieron daños. Pide el apoyo de las autoridades para la colocación de un techo nuevo.