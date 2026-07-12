Tren Panamá-David: Aeropuerto de Albrook será reubicado durante la construcción

El secretario general de la Secretaría del Ferrocarril, Henry Faarup, explicó el avance de la primera fase del proyecto del Tren Panamá-David y enfatizó la importancia de esta obra para la conectividad logística del país.

En este sentido, indicó que está contemplado que la estación del ferrocarril en Albrook se ubique donde se encuentra actualmente el aeropuerto homónimo, instalación que se trasladará hacia Panamá Pacífico dentro de los próximos cinco años.

Esta medida responde a la conectividad estratégica que esta área representa, dada la proximidad del puerto de Balboa, las estaciones de las Líneas 1 y 3 del Metro de Panamá, el Ferrocarril de Panamá y el acceso al Puente Centenario.

"Todo va a depender de la facilidad de construcción y parte financiera, es un proyecto que si le damos curso sin parar, no va a durar más de 8 años. Todo el ferrocarril. Porque se hace paralelamente en tramos. No es como la Línea 1", señaló Faarup.

Asimismo, se proyecta que en el distrito de Capira se construya un centro logístico que funcionará como zona franca y contará con una instalación de la Autoridad Nacional de Aduanas, además de diversas empresas.