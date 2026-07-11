Operación Oriente sin Drogas: 16 aprehendidos y más de $17 mil decomisados en Chiriquí

Un total de 16 personas fueron aprehendidas por la Policía Nacional durante el operativo Oriente sin Drogas, desarrollado en la provincia de Chiriquí contra presuntos delitos relacionados con el microtráfico.

Las diligencias se realizaron en los distritos de Tolé, Remedios, San Félix y San Lorenzo, como parte de las investigaciones que adelantan las autoridades para combatir el tráfico de sustancias ilícitas.

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Operación Oriente sin Drogas

Un total de 16 personas fueron aprehendidas por la @policiadepanama mediante el operativo Oriente sin Drogas, por delitos relacionados con drogas, en la modalidad de microtráfico, en los distritos de Tolé, Remedios, San Félix y San Lorenzo, provincia de Chiriquí.



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Durante el operativo, los agentes también decomisaron presuntas sustancias ilícitas, B/.17,076.00 en efectivo y 14 teléfonos celulares, los cuales quedaron bajo custodia como parte de las investigaciones.

La Policía Nacional indicó que las personas aprehendidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial correspondiente.