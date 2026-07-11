Operación Oriente sin Drogas: 16 aprehendidos y más de $17 mil decomisados en Chiriquí

Un total de 16 personas fueron aprehendidas por la Policía Nacional durante el operativo Oriente sin Drogas, desarrollado en la provincia de Chiriquí contra presuntos delitos relacionados con el microtráfico.
Operación Oriente sin Drogas
Durante el operativo, los agentes también decomisaron presuntas sustancias ilícitas, B/.17,076.00 en efectivo y 14 teléfonos celulares, los cuales quedaron bajo custodia como parte de las investigaciones.
La Policía Nacional indicó que las personas aprehendidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial correspondiente.