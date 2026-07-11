Panamá Nacionales -  11 de julio de 2026 - 18:32

Operación Oriente sin Drogas: 16 aprehendidos y más de $17 mil decomisados en Chiriquí

La Policía Nacional aprehendió a 16 personas por presunto microtráfico en Chiriquí. Durante el operativo se decomisaron drogas, más de 17 mil dólares.

Operación Oriente sin Drogas

Operación Oriente sin Drogas

Policía Nacional
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un total de 16 personas fueron aprehendidas por la Policía Nacional durante el operativo Oriente sin Drogas, desarrollado en la provincia de Chiriquí contra presuntos delitos relacionados con el microtráfico.

Las diligencias se realizaron en los distritos de Tolé, Remedios, San Félix y San Lorenzo, como parte de las investigaciones que adelantan las autoridades para combatir el tráfico de sustancias ilícitas.

Operación Oriente sin Drogas

Durante el operativo, los agentes también decomisaron presuntas sustancias ilícitas, B/.17,076.00 en efectivo y 14 teléfonos celulares, los cuales quedaron bajo custodia como parte de las investigaciones.

La Policía Nacional indicó que las personas aprehendidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial correspondiente.

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