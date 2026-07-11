Guardaparques de Coiba se certifican como buzos para reforzar la protección de los ecosistemas marinos

Los guardaparques del Parque Nacional Coiba culminaron con éxito el curso de Buceo Open Water , una capacitación que les permitirá fortalecer las labores de protección y conservación de los ecosistemas marinos del área protegida.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) explicó que el objetivo del entrenamiento fue dotar al personal de conocimientos y habilidades en técnicas de buceo autónomo, para que puedan realizar de forma segura y eficiente tareas de monitoreo, investigación y conservación, bajo estándares internacionales de seguridad y buenas prácticas.

Guardaparques de Coiba obtienen certificación en buceo Open Water

Guardaparques del Parque Nacional Coiba se certificaron como buzos en el curso de Buceo Open Water, para fortalecer las capacidades técnicas y operativas del personal encargado de la protección y conservación de los ecosistemas marinos.



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Como parte de la formación, los participantes recibieron clases teóricas sobre el uso del equipo de buceo, principios de física y fisiología aplicados a esta disciplina, planificación de inmersiones y protocolos de seguridad.

Asimismo, desarrollaron prácticas en aguas confinadas, donde reforzaron destrezas como el montaje y manejo del equipo, ejercicios de flotabilidad y comunicación subacuática.

La capacitación concluyó con inmersiones en aguas abiertas, en las que los guardaparques aplicaron los conocimientos adquiridos, fortaleciendo técnicas de control de flotabilidad, procedimientos de descompresión y medidas de seguridad para futuras operaciones de monitoreo y conservación en el Parque Nacional Coiba.