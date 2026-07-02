MiAmbiente rescata caracara, babillo, zarigüeyas y una serpiente equis en Panamá Oeste

Guardaparques del Polígono de Tiro Emperador y Balboa Oeste, del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) , rescataron varios ejemplares de fauna silvestre que se encontraban en riesgo en los distritos de La Chorrera y Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste.

Entre los animales atendidos figuran un caracara, un babillo, ocho crías de zarigüeya común y una serpiente equis, cuyos casos fueron atendidos según su estado de salud y las condiciones del entorno.

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Caracara recibe atención veterinaria

Uno de los rescates correspondió a un Caracara cabeciamarilla, ave que sufrió una descarga eléctrica y perdió la capacidad de volar. El ejemplar fue trasladado a la Clínica Veterinaria de Camino de Cruces, donde recibe atención especializada con el objetivo de lograr su recuperación y eventual liberación.

Babillo fue reintroducido a su hábitat

Varios ejemplares de fauna silvestre que se encontraban en riesgo en los distritos de La Chorrera y Arraiján, fueron rescatados por guardaparques del Polígono de Tiro Emperador y Balboa Oeste.@MiAmbientePma detalla que uno de los casos fue el rescate de un caracara (Daptrius… pic.twitter.com/3I3qiRPEav — Telemetro Reporta (@TReporta) July 2, 2026

Los guardaparques también rescataron un Babillo en la comunidad de Altos de Peñas Blancas, en el distrito de La Chorrera.

Tras una evaluación, se determinó que el animal se encontraba en buen estado de salud, por lo que fue reintroducido exitosamente en una zona segura del Polígono de Tiro Emperador.

Ocho crías de zarigüeya quedaron bajo cuidado especializado

Otro de los operativos permitió rescatar ocho crías de Zarigüeya común en Vista Alegre de Arraiján, luego de que un ciudadano reportara la muerte de la madre.

Las crías fueron trasladadas a la Clínica Veterinaria de Camino de Cruces, donde especialistas se encargan de su alimentación, rehabilitación y desarrollo hasta que puedan ser devueltas a su hábitat natural.

Liberan una serpiente equis

Asimismo, MiAmbiente informó sobre el rescate de una Serpiente equis en el sector de Las Mendozas, en La Chorrera.

Luego de ser evaluada, la serpiente fue liberada en un área adecuada de su hábitat natural, alejada de zonas pobladas, reduciendo así el riesgo tanto para la especie como para las personas.

MiAmbiente pide reportar la fauna silvestre

La entidad recordó a la población que, en caso de encontrar animales silvestres en áreas urbanas o en situaciones de riesgo, lo recomendable es no manipularlos y reportar el caso a las autoridades competentes para que personal capacitado realice el rescate de forma segura.