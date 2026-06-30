MiAmbiente alerta por presencia de fragatas portuguesas en Isla Colón

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) alertó sobre la presencia de fragatas portuguesas en las aguas de Isla Colón, en la provincia de Bocas del Toro, e hizo un llamado a la población y a los visitantes a extremar las medidas de precaución.

Según la entidad, estos organismos marinos han sido observados en la zona debido a las corrientes marinas y a las condiciones actuales del océano.

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Piden evitar el contacto con estos organismos

MiAmbiente recomendó a los ciudadanos no tocar las fragatas portuguesas y evitar cualquier contacto con sus tentáculos, ya que pueden provocar dolorosas lesiones en la piel por la acción de sus células urticantes.

.@MiAmbientePma reporta que se ha observado la presencia de de fragatas portuguesas en las aguas de Isla Colón, debido a las corrientes marinas y condiciones del océano.



La entidad recomienda a los ciudadanos no tocar estos organismos y evitar el contacto con sus tentáculos. pic.twitter.com/FpUpTP7kjm — Telemetro Reporta (@TReporta) June 30, 2026

La entidad recordó que estos organismos pueden encontrarse tanto flotando en el agua como varados en la playa, por lo que se debe mantener la distancia incluso si parecen estar inactivos.

MiAmbiente mantiene vigilancia en el área

Las autoridades exhortaron a residentes, bañistas y turistas a seguir las recomendaciones de seguridad y mantenerse atentos a la información oficial sobre las condiciones en las playas de Isla Colón.

MiAmbiente continuará monitoreando la situación y brindará actualizaciones en caso de que se registren cambios en la presencia de estos organismos marinos.