MiAmbiente alerta por presencia de fragatas portuguesas en Isla Colón

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) alertó sobre la presencia de fragatas portuguesas en las aguas de Isla Colón, en la provincia de Bocas del Toro, e hizo un llamado a la población y a los visitantes a extremar las medidas de precaución.
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Piden evitar el contacto con estos organismos
MiAmbiente recomendó a los ciudadanos no tocar las fragatas portuguesas y evitar cualquier contacto con sus tentáculos, ya que pueden provocar dolorosas lesiones en la piel por la acción de sus células urticantes.
La entidad recordó que estos organismos pueden encontrarse tanto flotando en el agua como varados en la playa, por lo que se debe mantener la distancia incluso si parecen estar inactivos.
MiAmbiente mantiene vigilancia en el área
Las autoridades exhortaron a residentes, bañistas y turistas a seguir las recomendaciones de seguridad y mantenerse atentos a la información oficial sobre las condiciones en las playas de Isla Colón.
MiAmbiente continuará monitoreando la situación y brindará actualizaciones en caso de que se registren cambios en la presencia de estos organismos marinos.