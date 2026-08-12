MiAmbiente retira cerca instalada en el área protegida Cerro Gaital en el Valle de Antón

Para prevenir ocupaciones ilegales en áreas del Monumento Natural Cerro Gaital, el punto más alto de El Valle de Antón, en la provincia de Coclé, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) realizó la remoción preventiva de una cerca instalada dentro de la servidumbre del camino de acceso a esta área protegida.

La acción fue desarrollada por personal de la Dirección Regional de MiAmbiente en Coclé, en coordinación con guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) asignados al área.

“Mantener los accesos a estas áreas naturales totalmente libres, es fundamental para facilitar el desplazamiento de los guardaparques y el desarrollo de las labores de patrullaje, vigilancia y protección que se realizan de manera permanente en el Monumento Natural Cerro Gaital”, expresó John Trujillo, director regional de MiAmbiente en Coclé.

Trujillo hizo un llamado a la ciudadanía y a los sectores comerciales a respetar la normativa ambiental para evitar sanciones administrativas y procesos penales. Asimismo, instó a prevenir acciones ilegales como la apropiación indebida de áreas naturales, la tala y las quemas.

La entidad reiteró que está prohibido ocupar, invadir, cercar, construir o realizar actividades humanas no autorizadas dentro de las áreas protegidas. De comprobarse invasiones o daños ambientales, los infractores serán sancionados con multas administrativas que pueden ascender hasta B/.9 999.99 en las direcciones regionales.

Dependiendo de la gravedad de la falta, se podrán presentar denuncias ante la fiscalía ambiental por delitos contra los recursos naturales. La ocupación de tierras protegidas que conlleve destrucción ambiental se procesa bajo el Título XIII (Delitos contra el Ambiente y el Ordenamiento Territorial) del Código Penal.