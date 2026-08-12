Ministerio Público pide detención provisional para Publio De Gracia y su esposa

Este miércoles 12 de agosto se realiza una audiencia de garantías al exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia , y a su esposa, investigados por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, tras ser aprehendidos este lunes.

En el acto, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de detención provisional. El fiscal a cargo de la investigación sustentó la petición al argumentar la existencia de riesgos procesales, como la posible desatención al proceso, la afectación de medios de prueba, el riesgo de fuga y la eventual reunión con otras personas vinculadas al caso.

La entidad confirmó que De Gracia y su esposa cuentan con recursos depositados en cuentas bancarias nacionales e internacionales que les permitirían desatender el proceso.

Por su parte, la abogada de De Gracia rechazó la solicitud de detención provisional al argumentar que no existe riesgo de fuga, debido a que su representado no ha salido del país desde el año pasado. Por ello, solicitó las medidas de impedimento de salida del país y reporte periódico dos veces al mes.

Continúa este miércoles 12 de agosto la audiencia de garantías al exdirector de la DGI, Publio De Gracia, y su esposa, investigados por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. pic.twitter.com/0gu5A3wyJs — Telemetro Reporta (@TReporta) August 12, 2026

La audiencia por este caso comenzó este martes, jornada en la que se legalizó la aprehensión de ambos ciudadanos. Al exdirector se le imputaron cargos por la presunta comisión de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito, mientras que a su esposa se le imputaron por el presunto delito de blanqueo de capitales.

De acuerdo con el Ministerio Público, las diligencias corresponden a una investigación iniciada en mayo de 2026, tras informes de auditoría de la Contraloría General de la República que revelaron un presunto incremento patrimonial no sustentado por parte de los señalados.

Según los elementos presentados por la fiscalía, De Gracia mantenía un incremento injustificado de B/.724 682.39. Estos fondos fueron presuntamente utilizados en transferencias bancarias de sumas importantes a diferentes personas, entre ellas su esposa y otra mujer que laboró en la DGI durante el periodo 2019-2024.

Asimismo, el fiscal mencionó un importante manejo de efectivo para cancelar deudas de tarjetas de crédito, así como la adquisición de bienes y de vehículos de alta gama.

La audiencia de garantías continuará durante la tarde de este miércoles.