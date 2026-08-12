Tarjeta PASE-U: IFARHU detalla requisitos y guía para el retiro a nivel nacional

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) detalló la guía y los requisitos para la entrega de la nueva tarjeta de débito Mastercard de la Caja de Ahorros, destinada al pago de becas para todos los estudiantes.

La entidad culminará en septiembre la entrega de la tarjeta junto con el primer pago del programa PASE-U 2026. Los beneficiarios pueden consultar las fechas, los horarios y los centros de atención habilitados en el sitio web oficial https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/ .

Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta

Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.

Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.

PASE-U: ¿Cuándo será el segundo pago de 2026?

Según la entidad, el segundo desembolso del año está programado para octubre a través de estas tarjetas, las cuales podrán utilizarse en comercios autorizados y mediante la aplicación móvil de la Caja de Ahorros.

El director de la institución, Carlos Godoy, señaló que para recibir el beneficio se evaluará la participación de los acudientes en el programa Escuela para Padres, así como la asistencia regular de los estudiantes a sus clases.