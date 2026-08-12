¡Atención exfuncionarios! Acodeco inicia el pago de la prima de antigüedad tras 12 años de espera

Acodeco inicia el pago de la prima de antigüedad

Después de más de 12 años de espera, los exfuncionarios de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia ( Acodeco ) comenzarán a recibir el pago correspondiente a su prima de antigüedad.

La institución informó que la entrega de los cheques comenzará el lunes 17 de agosto de 2026, como parte del proceso impulsado por la actual administración de la Acodeco en conjunto con el Gobierno Nacional.

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De acuerdo con la programación, aproximadamente el 90% de las planillas ya está listo para iniciar el proceso de pago.

Los exfuncionarios cuyos nombres no aparezcan en el primer listado serán incorporados en las siguientes remesas, conforme avance el proceso administrativo.

¿Cómo saber si el cheque de la prima de antigüedad está listo?

Antes de acudir a la Acodeco, los exfuncionarios deberán consultar si su cheque está disponible y verificar la fecha y hora asignadas para retirarlo.

La consulta estará disponible en el sitio web oficial de la Acodeco, en la sección “Avisos / Prima de Antigüedad”.

También se habilitó un código QR para facilitar la consulta. Al escanearlo, el exfuncionario será dirigido a la plataforma donde podrá ingresar su número de cédula y verificar:

El estatus del cheque o pago.

Si el cheque está disponible.

La fecha asignada.

La hora de atención.

Importante: se recomienda realizar la consulta antes de trasladarse a la institución para evitar desplazamientos innecesarios.

ACODECO: ¿Dónde entregarán los cheques?

La entrega presencial comenzará el lunes 17 de agosto en la sede central de la Acodeco, específicamente en los salones 18 y 19.

El horario de atención será:

De lunes a viernes.

9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Durante las primeras dos semanas se desarrollará una jornada de entrega masiva.

La Acodeco solicitó a los beneficiarios acudir únicamente en la fecha y hora asignadas para mantener el orden y agilizar el proceso.

¿Qué documentos debe llevar el exfuncionario?

Para retirar personalmente el cheque, el beneficiario deberá presentar:

Cédula de identidad personal vigente, en original y copia.

Si el exfuncionario no puede acudir personalmente y autoriza a otra persona, deberá presentar documentación adicional.

El representante tendrá que llevar:

Nota de autorización debidamente autenticada ante notario público.

La autorización debe permitir expresamente al representante firmar el finiquito en nombre del exfuncionario.

en nombre del exfuncionario. Original y copia de la cédula del exfuncionario.

Original y copia de la cédula de la persona autorizada.

¿Qué deben hacer los exfuncionarios que viven en el interior?

Quienes residan en las provincias o prefieran retirar su cheque en una sede regional de la Acodeco pueden solicitar el traslado mediante el correo [email protected].

En el mensaje deberán proporcionar:

Nombre completo.

Número de cédula.

Sede regional donde desean retirar el cheque.

La Oficina Institucional de Recursos Humanos (OIRH) realizará las gestiones para preparar y enviar la documentación a la sede seleccionada.

¿Qué ocurre cuando se retira el cheque?

Una vez que el beneficiario se presente en los salones 18 o 19, personal de la Acodeco lo orientará durante la revisión de documentos, entrega del cheque y firma del respectivo finiquito.

Al finalizar, se entregará una copia del finiquito debidamente firmado para que el exfuncionario la conserve como parte de su expediente personal.

La Acodeco destacó que el inicio de estos pagos representa un paso para atender un compromiso pendiente con quienes prestaron servicios en la institución.