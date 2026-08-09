¿Cómo verifica ACODECO los tanques de gas de 25 libras? Así es el procedimiento

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) explicó el procedimiento que utiliza para verificar el contenido de los tanques de gas de 25 libras , una de las presentaciones de mayor uso entre los consumidores en Panamá.

Las inspecciones permiten comprobar que los cilindros cumplan con el peso neto establecido y detectar aquellos que presenten una cantidad inferior a la permitida.

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¿Cuántos tanques de gas revisa ACODECO?

Durante las verificaciones, ACODECO selecciona una muestra aleatoria de cilindros, cuya cantidad depende del tamaño del lote.

El procedimiento contempla:

Lotes de hasta 150 cilindros: se seleccionan 8 tanques .

se seleccionan . Lotes de 151 a 1,200 cilindros: se seleccionan 20 tanques.

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Los cilindros escogidos son sometidos individualmente al proceso de pesaje.

¿Cuánto debe pesar un tanque de gas de 25 libras?

El peso neto establecido para estos cilindros es de 25 libras, equivalentes a 11,340 gramos.

ACODECO contempla una tolerancia de hasta 150 gramos, por lo que el peso mínimo aceptable del contenido es de:

11,190 gramos

Para determinar cuánto gas contiene realmente el cilindro, se debe tomar en cuenta la tara, es decir, el peso del envase vacío indicado en su rotulado.

¿Cómo pesa ACODECO los tanques?

El procedimiento consiste en pesar cada cilindro y luego restar el peso del envase vacío que aparece indicado en el rotulado.

De esta manera se obtiene el contenido neto real de gas.

Si el resultado se encuentra por debajo del mínimo permitido, el cilindro es considerado no conforme y se procede de acuerdo con las medidas establecidas por ACODECO.

¿Qué ocurre si un tanque no cumple con el peso?

Cuando ACODECO detecta cilindros que no alcanzan el peso mínimo establecido, coloca una calcomanía con la indicación:

“Rechazado por ACODECO”.

Esta acción se realiza en presencia del comerciante y se ordena la devolución del lote completo al distribuidor.

Además, ACODECO sanciona los cilindros que no cuenten con el sello correspondiente o que tengan el sello roto.

¿ACODECO se lleva los tanques de gas?

No.

ACODECO aclara que no se lleva los tanques de gas durante este procedimiento.

La autoridad realiza la verificación correspondiente, identifica los cilindros que incumplen con las condiciones establecidas y adopta las medidas que corresponden frente a las anomalías detectadas.

Por ello, los consumidores deben estar atentos a las condiciones del cilindro y al sello de seguridad al momento de adquirir un tanque de gas.