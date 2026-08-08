Colón Nacionales -  8 de agosto de 2026 - 14:32

IFARHU: centros de entrega de tarjetas y pagos PASE-U el 11 de agosto

Los acudientes deben presentar su cédula física y vigente para el retiro de la nueva tarjeta PASE-U del IFARHU.

Centro de entrega PASE-U.

Centro de entrega PASE-U.

@CAhorros
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) iniciará este martes 11 de agosto la entrega de las tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros y el desembolso del primer pago del PASE-U correspondiente al año 2026, en la provincia de Colón.

Entrega de tarjetas y pago del PASE-U para el martes 11 de agosto

Provincia de Colón

  • Distrito de Colón: Barrio Norte
  • Centro de entrega: Instituto Rufo A. Garay

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

Documentos para el retiro de la tarjeta PASE-U

  • Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

  • Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.

  • Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.

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