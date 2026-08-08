CSS alcanza 110 trasplantes de hígado en Panamá desde la creación de su programa hace 15 años

Un total de 110 trasplantes de hígado se han realizado en Panamá desde la creación del Programa Nacional de Trasplante Hepático de la Caja de Seguro Social (CSS), hace 15 años. Estos procedimientos han beneficiado a pacientes con enfermedades hepáticas irreversibles.

Régulo Valdés, coordinador nacional de Trasplantes de la CSS, explicó que la prioridad es garantizar la seguridad de la persona durante todo el proceso. Asimismo, recalcó que este procedimiento representa la única opción terapéutica para quienes padecen insuficiencia hepática, por lo que instó a fortalecer la concienciación sobre la donación de órganos.

En tanto, el doctor Norberto Carreño Reina, gastroenterólogo-hepatólogo y coordinador clínico del programa, agregó que el trasplante consiste en reemplazar el hígado enfermo por el órgano de un donante fallecido, dentro de un proceso continuo que requiere una evaluación rigurosa. Se trata de un procedimiento de alta complejidad que involucra a un equipo multidisciplinario integrado por hepatólogos, cirujanos, enfermeras y procuradores de órganos. Carreño añadió que la principal limitante para incrementar las intervenciones sigue siendo la escasez de donantes.

Finalmente, Marcos Young, director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones en Salud, destacó que la iniciativa ha marcado un hito en la institución, al tiempo que impulsa la promoción de la donación de órganos y tejidos como hígado, riñón y córnea.