Bono permanente para jubilados: este es el monto que pagará la CSS en agosto de 2026

Los jubilados y pensionados que cumplen con los requisitos establecidos por la Ley 438 de 14 de junio de 2024 recibirán en agosto el segundo pago del Programa de Beneficios Permanentes de la Caja de Seguro Social (CSS).

El monto correspondiente a este segundo pago es de B/.50.00 por beneficiario .

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La Ley 438 establece un beneficio económico anual de B/.140.00, distribuido en tres pagos durante el año: B/.50.00 en abril, B/.50.00 en agosto y B/.40.00 en diciembre.

Tema de interés: Jubilados y pensionados: estas son las próximas fechas de pago de la CSS en agosto y septiembre

¿Cuánto pagará la CSS por el bono permanente de agosto?

El segundo pago del bono permanente correspondiente a agosto será de:

B/.50.00 por jubilado o pensionado.

Este monto es independiente de la pensión mensual que recibe cada beneficiario.

@Nono

La CSS ya realizó en abril de 2026 el primer pago del beneficio permanente, también por B/.50.00. La institución informó entonces que el desembolso correspondía a los jubilados y pensionados de los programas de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y Riesgos Profesionales que cumplían con la condición establecida en la ley.

¿Cuánto suma el bono permanente durante 2026?

El beneficio establecido por la Ley 438 se distribuye de la siguiente manera:

Por lo tanto, el pago de agosto no será de B/.140.00. Esa cantidad corresponde a la suma de los tres desembolsos que contempla el programa durante todo el año.

¿Quiénes reciben el bono permanente?

La Ley 438 establece que el Programa de Beneficios Permanentes se aplica a los jubilados y pensionados de los regímenes de Invalidez, Vejez y Muerte y Riesgos Profesionales que se encontraban vigentes en las planillas de pago de la CSS al momento de la entrada en vigencia de la norma.

La propia CSS confirmó en 2026 que el primer pago de B/.50.00 estaba dirigido a quienes se encontraban vigentes en planilla al momento de la promulgación de la Ley 438, es decir, el 14 de junio de 2024.

¿De dónde salen los fondos para este beneficio?

La Ley 438 establece que los pagos del Programa de Beneficios Permanentes están a cargo del Tesoro Nacional.

Para financiarlo, la normativa dispone que en el Presupuesto General del Estado se incluyan las partidas correspondientes al 30.77 % del impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas establecido en la legislación panameña.

¿Cuánto recibirán en agosto los jubilados y pensionados?

En resumen, el segundo pago del bono permanente de 2026 corresponde a B/.50.00 por beneficiario.

El beneficio anual completo suma B/.140.00, pero se entrega en tres fechas diferentes: abril, agosto y diciembre.

La fecha exacta de acreditación del pago de agosto debe ser confirmada por la Caja de Seguro Social mediante su calendario oficial de pagos.