La Alcaldía de Panamá presentó en Audiencia Pública el proyecto “ Plaza de la Democracia–Bahía Viva ” , una propuesta de renovación urbana que busca transformar este espacio del corregimiento de San Francisco en un nuevo punto de encuentro ciudadano, con mayor conexión con la Bahía de Panamá.

La iniciativa contempla una inversión de B/.15 millones , provenientes de los Impuestos de Bienes Inmuebles (IBI), y la Alcaldía de Panamá tiene como meta iniciar su ejecución durante 2027 .

Contenido de interés: Plaza de la Democracia tendrá nueva cara: invertirán B/.15 millones en este proyecto en San Francisco

¿Qué contempla el proyecto de la Plaza de la Democracia?

La propuesta contempla la recuperación integral de las 1.2 hectáreas que ocupa actualmente la Plaza de la Democracia, un espacio que recibe alrededor de 1,000 visitantes diarios y cerca de 10,000 durante los fines de semana.

El proyecto incorpora:

Amplias áreas verdes y arborización de gran porte.

Senderos peatonales y ciclovías.

Miradores con vista hacia la bahía.

Mobiliario urbano e iluminación moderna.

Jardines de lluvia y pavimentos permeables.

Sistemas de captación de aguas pluviales.

Una pasarela elevada para mejorar la integración con el entorno.

Un estacionamiento soterrado con capacidad aproximada para 90 vehículos .

. Dos edificios públicos destinados a servicios comunitarios.

La propuesta busca eliminar el estacionamiento superficial para liberar espacio y destinarlo al disfrute de los ciudadanos, además de reorganizar la movilidad en el sector.

Un proyecto enfocado en sostenibilidad

De acuerdo con la Alcaldía de Panamá, la intervención forma parte de una estrategia para recuperar el sistema costero de espacios públicos y fortalecer la conexión entre la ciudad, el río Matasnillo y la Bahía de Panamá.

El diseño incorpora soluciones orientadas a enfrentar los efectos del cambio climático, como jardines de lluvia, superficies permeables y sistemas para la captación de aguas pluviales.

Entre los beneficios previstos están la reducción del efecto de isla de calor, el aumento de la biodiversidad urbana, la mejora de la accesibilidad y la seguridad, así como la creación de nuevos espacios para la convivencia, recreación y bienestar.

La iniciativa también busca recuperar la relación de la ciudad con su entorno costero mediante un espacio público más accesible, resiliente y sostenible.

La Alcaldía de Panamá indicó que el proyecto fue presentado en Audiencia Pública y aprobado por votación unánime.