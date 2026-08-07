MICI adelanta plan con supermercados para ofrecer una canasta de alimentos a menor costo

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, informó que el plan de acción impulsado por el Gobierno nacional, "Panamá pa' ti", incluye la iniciativa "Canasta pa' ti", la cual busca ofrecer una alternativa a las familias panameñas para optimizar su presupuesto en la compra de alimentos.
"El gobierno está actuando como facilitador para ofrecerle al pueblo panameño, de primera mano y sin intermediarios, sin controlar el precio, un producto que le lleve un alivio a su hogar", aseguró el ministro.
Moltó destacó que este mecanismo se fundamenta en el diálogo y en la colaboración con la empresa privada, sin imponer precios fijados y respetando las decisiones comerciales de cada compañía.