MICI adelanta plan con supermercados para ofrecer una canasta de alimentos a menor costo

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, informó que el plan de acción impulsado por el Gobierno nacional, "Panamá pa' ti", incluye la iniciativa "Canasta pa' ti", la cual busca ofrecer una alternativa a las familias panameñas para optimizar su presupuesto en la compra de alimentos.

De acuerdo con el titular de la cartera, se han sostenido reuniones con cadenas de supermercados del país con el objetivo de garantizar el abastecimiento de productos básicos a precios diferenciados.

"El gobierno está actuando como facilitador para ofrecerle al pueblo panameño, de primera mano y sin intermediarios, sin controlar el precio, un producto que le lleve un alivio a su hogar", aseguró el ministro.

Moltó destacó que este mecanismo se fundamenta en el diálogo y en la colaboración con la empresa privada, sin imponer precios fijados y respetando las decisiones comerciales de cada compañía.