Detectan a dos vietnamitas con pasaportes falsos de Japón en el Aeropuerto de Tocumen

Dos pasajeros de nacionalidad vietnamita fueron detectados en el Aeropuerto Internacional de Tocumen cuando intentaban transitar por Panamá utilizando pasaportes falsos de Japón, informó el Servicio Nacional de Migración (SNM).
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Pagaron $500 por los pasaportes falso
De acuerdo con el Servicio Nacional de Migración, tras detectarse la documentación fraudulenta, ambos pasajeros reconocieron que habían pagado 500 dólares cada uno en Tailandia para obtener los pasaportes falsos.
Ante esta situación, las autoridades panameñas les negaron el tránsito por el país y ordenaron su devolución al puerto de procedencia.
Ya habían intentado ingresar a México
Las investigaciones posteriores permitieron establecer que los dos ciudadanos vietnamitas ya habían intentado ingresar a México semanas atrás utilizando pasaportes surcoreanos fraudulentos y bajo identidades diferentes.
El Servicio Nacional de Migración indicó que esta información fue obtenida mediante el intercambio de datos con autoridades migratorias de otros países.
Además, se confirmó que uno de los pasaportes japoneses utilizados por los viajeros corresponde a un ciudadano japonés legítimo.
El caso vuelve a poner en evidencia los controles aplicados en el Aeropuerto Internacional de Tocumen para detectar documentación fraudulenta y verificar la identidad de los pasajeros que ingresan o transitan por Panamá.