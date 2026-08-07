Panamá culmina operación para trasladar a dos ciudadanos panameños desde Ucrania

La República de Panamá culminó con éxito la operación de asistencia y traslado de los ciudadanos panameños Edmar Camacho y Efraín Calvo, quienes se encontraban en territorio ucraniano.

La misión fue ejecutada por el funcionario de carrera diplomática Aldo Rodríguez, miembro de la Embajada de la República de Panamá en Polonia y concurrente ante Ucrania, quien se desplazó a territorio ucraniano para brindar asistencia consular directa y acompañar a los connacionales durante su salida del país.

La operación se desarrolló conforme a lo planificado. El diplomático panameño estableció contacto con los connacionales, se trasladó hasta el punto de encuentro acordado previamente y los acompañó durante todo el recorrido hasta el cruce de la frontera con la República de Polonia, el cual se realizó sin incidentes y bajo condiciones de seguridad.

Los ciudadanos panameños permanecerán durante dos noches en territorio polaco para descansar y recuperarse de la travesía. Posteriormente, el domingo 9 de agosto, iniciarán su viaje de retorno a la República de Panamá en la ruta Varsovia-Ámsterdam-Panamá, a bordo de la aerolínea KLM.

El Gobierno de la República de Panamá expresó su agradecimiento al ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, por la colaboración brindada durante la operación.