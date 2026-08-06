Embajada de Estados Unidos en Panamá realizará la Feria Universitaria Freedom 250

Embajada de Estados Unidos ofrece oportunidades para estudiar en Estados Unidos.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá llevará a cabo este viernes 7 de agosto la Feria Universitaria Freedom 250, una iniciativa que busca acercar a estudiantes panameños a las oportunidades de educación superior disponibles en universidades de Estados Unidos.

La jornada se desarrollará de 2:00 p.m. a 7:00 p.m. en el Hotel Miramar Intercontinental, en la ciudad de Panamá, y contará con la participación de instituciones académicas estadounidenses que brindarán información sobre programas de estudio, procesos de admisión y oportunidades educativas.

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Feria Universitaria Freedom 250: oportunidades para estudiar en Estados Unidos

La entrada será gratuita, y los interesados podrán registrarse previamente a través del enlace habilitado por la Embajada: http://pa.usembassy.gov/becas.

La representación diplomática destacó que la Feria Universitaria Freedom 250 busca fortalecer los lazos educativos entre Panamá y Estados Unidos, además de impulsar la innovación, ampliar las oportunidades de formación académica y contribuir al desarrollo profesional de los jóvenes panameños.