Embajada de Estados Unidos en Panamá realizará la Feria Universitaria Freedom 250

La Embajada de Estados Unidos en Panamá llevará a cabo este viernes 7 de agosto la Feria Universitaria Freedom 250, una iniciativa que busca acercar a estudiantes panameños a las oportunidades de educación superior disponibles en universidades de Estados Unidos.
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Feria Universitaria Freedom 250: oportunidades para estudiar en Estados Unidos
La entrada será gratuita, y los interesados podrán registrarse previamente a través del enlace habilitado por la Embajada: http://pa.usembassy.gov/becas.
La representación diplomática destacó que la Feria Universitaria Freedom 250 busca fortalecer los lazos educativos entre Panamá y Estados Unidos, además de impulsar la innovación, ampliar las oportunidades de formación académica y contribuir al desarrollo profesional de los jóvenes panameños.