Jubilados y pensionados: estas son las próximas fechas de pago de la CSS en agosto y septiembre

Los jubilados y pensionados se mantienen atentos a las próximas fechas de pago de la Caja de Seguro Social (CSS) correspondientes a agosto y septiembre de 2026. De acuerdo con el calendario de pagos, los beneficiarios que reciben sus jubilaciones y pensiones mediante ACH y cheques tendrán nuevos desembolsos durante las próximas semanas.

Además, se contempla que el segundo pago del bono permanente para los jubilados y pensionados se entregue junto con el pago correspondiente a la segunda quincena de agosto, aunque los beneficiarios esperan la confirmación oficial de la CSS sobre este desembolso.

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¿Cuándo pagan a los jubilados y pensionados en agosto?

Para agosto de 2026, las próximas fechas de pago de jubilaciones y pensiones son:

ACH: Miércoles 19 de agosto

Miércoles 19 de agosto Cheque: Jueves 20 de agosto

El pago correspondiente a la segunda quincena de agosto está previsto para estas fechas, según la modalidad de cobro de cada beneficiario.

¿Cuándo sería el segundo pago del bono permanente?

Asamblea Nacional

El segundo pago del bono permanente está contemplado para entregarse junto con el pago de la segunda quincena de agosto.

De esta manera, los jubilados y pensionados que reciben el pago por ACH tendrían como fecha el miércoles 19 de agosto, mientras que quienes cobran mediante cheque tendrían como fecha el jueves 20 de agosto.

No obstante, los beneficiarios se mantienen a la espera de la confirmación oficial de la CSS sobre la entrega del bono.

Calendario de pagos de la CSS para septiembre

Para septiembre de 2026, el calendario contempla dos fechas de pago para los jubilados y pensionados.

Primera quincena de septiembre

ACH: viernes 4 de septiembre.

viernes 4 de septiembre. Cheque: viernes 4 de septiembre.

Segunda quincena de septiembre

ACH: viernes 18 de septiembre.

viernes 18 de septiembre. Cheque: lunes 21 de septiembre.

Los jubilados y pensionados deben tomar en cuenta que las fechas pueden variar según la modalidad mediante la cual reciben habitualmente su pago.

La CSS es la entidad encargada de comunicar oficialmente cualquier modificación o confirmación relacionada con el calendario de pagos y la entrega del bono permanente.