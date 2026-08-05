Aprehenden a hombre por presunta estafa relacionada con venta de terrenos

Un hombre fue aprehendido por la Procuraduría General de la Nación (PGN) por su presunta vinculación con un caso de estafa relacionado con la venta fraudulenta de terrenos.

La aprehensión fue realizada por la Sección Tercera de Delitos contra el Patrimonio Económico del área Metropolitana, como parte de las investigaciones que adelanta el Ministerio Público.

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De acuerdo con la información oficial, el hombre es investigado por su presunta participación en hechos relacionados con la comercialización irregular de terrenos.

Investigación por presunta estafa

#Aprehensión| Un hombre fue aprehendido por la Procuraduría General de la Nación, a través de su Sección Tercera de Delitos contra el Patrimonio Económico del área Metropolitana, por su presunta vinculación con el delito de estafa, relacionada a la venta fraudulenta de terrenos. pic.twitter.com/KHlbfWyXUR — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) August 5, 2026

El caso se encuentra bajo investigación de las autoridades competentes, que buscan determinar las circunstancias en las que se habrían realizado las supuestas transacciones y establecer las responsabilidades correspondientes.

La persona aprehendida quedó a disposición de las autoridades judiciales para continuar con el proceso establecido por la legislación panameña.

La Procuraduría General de la Nación recordó que se trata de una investigación en curso y que corresponde a las autoridades determinar la responsabilidad penal del involucrado.