De Medellín a Francia: aprehenden a joven de 23 años con presunta droga en el equipaje

De Medellín a Francia: aprehenden a joven de 23 años

Una mujer de 23 años, de nacionalidad colombiana, fue aprehendida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen luego de que unidades de seguridad detectaran presunta droga oculta en su equipaje. De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional, la joven llegó a Panamá en un vuelo procedente de Medellín, Colombia, y tenía como destino final Francia .

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¿Qué encontraron en el equipaje con destino a Francia?

Según la Policía Nacional, al notar la presencia de las unidades, la mujer mostró una actitud que consideraron sospechosa, por lo que procedieron a verificar dos maletas.

Durante la inspección fueron encontradas unas planchas que contenían presunta droga, por lo que se procedió con la aprehensión de la pasajera.

Una mujer de nacionalidad colombiana, de 23 años, fue aprehendida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen tras detectar que llevaba droga escondida en su equipaje.



Llegó en un vuelo procedente de Medellín, Colombia, y su destino final era Francia.



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La Policía Nacional indicó que el caso quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, la información suministrada no especifica la cantidad ni el tipo de sustancia localizada dentro del equipaje.

La investigación deberá determinar las circunstancias en las que la presunta droga era transportada y las responsabilidades que correspondan conforme a la legislación panameña.