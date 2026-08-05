MEDUCA distribuye laptops con inteligencia artificial a docentes de todo Panamá

El Ministerio de Educación (MEDUCA) inició la entrega de computadoras portátiles con inteligencia artificial (IA) a docentes del sector oficial en todo el país. La iniciativa forma parte de una estrategia del Gobierno Nacional orientada a reducir la brecha digital y dotar a los educadores de herramientas tecnológicas adaptadas a las exigencias de la educación actual.
Especificaciones y funcionalidades de los equipos
Sin importar si la marca asignada es Dell, HP o Liby, todos los equipos integran tecnología Intel y Microsoft, lo que garantiza el mismo estándar de calidad, rendimiento y funcionalidades. En el caso de los dispositivos Liby, son representados en Panamá por la empresa IS GROUP, socio estratégico de Intel y Microsoft, la cual cumplió con los requisitos técnicos y administrativos del pliego de cargos.
Las características principales de estos equipos incluyen:
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Procesador de última generación: Incorporan el procesador Intel Core Ultra 5, diseñado para optimizar tareas con inteligencia artificial en computadoras portátiles.
Sistema operativo permanente: Incluyen Windows 11 Pro con licencia vitalicia, lo que elimina la necesidad de renovaciones anuales o pagos de suscripción.
Procesamiento de IA local (Copilot+ PC): Cuentan con un procesador especializado para ejecutar funciones de inteligencia artificial directamente en la computadora, incluso sin conexión a internet.
Los equipos cuentan con una garantía y soporte técnico por un período de cuatro años, lo que asegura su adecuado funcionamiento. Ante cualquier eventualidad, la empresa IS GROUP brindará este servicio de atención a nivel nacional.