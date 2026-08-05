Panamá Nacionales -  5 de agosto de 2026 - 09:48

CSS pide a exfuncionarios retirar cheques de prima de antigüedad: ¿quiénes deben notificarse?

La CSS informó que mantiene unos 80 cheques pendientes para exfuncionarios por prima de antigüedad y otros derechos. Conozca dónde retirarlos.

¿Tiene un cheque pendiente? CSS pide a exfuncionarios retirar pagos de prima de antigüedad

¿Tiene un cheque pendiente? CSS pide a exfuncionarios retirar pagos de prima de antigüedad

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) reiteró el llamado a los exfuncionarios de la institución que aún tienen pendiente retirar sus cheques correspondientes a la prima de antigüedad y otros derechos.

La institución informó que mantiene alrededor de 80 cheques pendientes de entrega, por lo que solicita a las personas beneficiarias acercarse a retirarlos.

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Prima de antigüedad: ¿Dónde deben retirar los cheques?

Los exfuncionarios deben acudir al Departamento de Pago, Empleadores y Otros Derechos, ubicado en el tercer piso del edificio 519, en Clayton. La CSS recomienda a los interesados realizar las gestiones correspondientes para verificar si tienen un cheque pendiente de entrega.

¿Qué pagos están pendientes?

De acuerdo con la información divulgada por la CSS, los cheques corresponden a pagos relacionados con la prima de antigüedad y otros derechos laborales, entre ellos vacaciones y décimo tercer mes. La institución mantiene aproximadamente 80 cheques pendientes de ser retirados por exfuncionarios.

¿Cómo consultar si tiene un cheque pendiente?

Las personas que necesiten mayor información pueden comunicarse con la Caja de Seguro Social a los siguientes números:

  • 513-1665
  • 513-1575

También pueden consultar en la lista abierta de nombres aquí: PRIMA-88-PUBLICACIONrev2

La Caja de Seguro Social exhorta a los exfuncionarios que aún no han retirado estos pagos a realizar la consulta y acercarse al departamento correspondiente para completar el proceso.

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