CSS pide a exfuncionarios retirar cheques de prima de antigüedad: ¿quiénes deben notificarse?

La Caja de Seguro Social (CSS) reiteró el llamado a los exfuncionarios de la institución que aún tienen pendiente retirar sus cheques correspondientes a la prima de antigüedad y otros derechos.
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Prima de antigüedad: ¿Dónde deben retirar los cheques?
Los exfuncionarios deben acudir al Departamento de Pago, Empleadores y Otros Derechos, ubicado en el tercer piso del edificio 519, en Clayton. La CSS recomienda a los interesados realizar las gestiones correspondientes para verificar si tienen un cheque pendiente de entrega.
¿Qué pagos están pendientes?
De acuerdo con la información divulgada por la CSS, los cheques corresponden a pagos relacionados con la prima de antigüedad y otros derechos laborales, entre ellos vacaciones y décimo tercer mes. La institución mantiene aproximadamente 80 cheques pendientes de ser retirados por exfuncionarios.
¿Cómo consultar si tiene un cheque pendiente?
Las personas que necesiten mayor información pueden comunicarse con la Caja de Seguro Social a los siguientes números:
- 513-1665
- 513-1575
También pueden consultar en la lista abierta de nombres aquí: PRIMA-88-PUBLICACIONrev2
La Caja de Seguro Social exhorta a los exfuncionarios que aún no han retirado estos pagos a realizar la consulta y acercarse al departamento correspondiente para completar el proceso.