CSS pide a exfuncionarios retirar cheques de prima de antigüedad: ¿quiénes deben notificarse?

¿Tiene un cheque pendiente? CSS pide a exfuncionarios retirar pagos de prima de antigüedad

La Caja de Seguro Social (CSS) reiteró el llamado a los exfuncionarios de la institución que aún tienen pendiente retirar sus cheques correspondientes a la prima de antigüedad y otros derechos.

La institución informó que mantiene alrededor de 80 cheques pendientes de entrega, por lo que solicita a las personas beneficiarias acercarse a retirarlos.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Tema de interés: Mi Caja Digital: así puede descargar la ficha de agosto de la CSS

Prima de antigüedad: ¿Dónde deben retirar los cheques?

@CSS

Los exfuncionarios deben acudir al Departamento de Pago, Empleadores y Otros Derechos, ubicado en el tercer piso del edificio 519, en Clayton. La CSS recomienda a los interesados realizar las gestiones correspondientes para verificar si tienen un cheque pendiente de entrega.

¿Qué pagos están pendientes?

De acuerdo con la información divulgada por la CSS, los cheques corresponden a pagos relacionados con la prima de antigüedad y otros derechos laborales, entre ellos vacaciones y décimo tercer mes. La institución mantiene aproximadamente 80 cheques pendientes de ser retirados por exfuncionarios.

¿Cómo consultar si tiene un cheque pendiente?

La Caja de Seguro Social (CSS) hace un llamado a los exfuncionarios que aún no han retirado sus cheques de prima de antigüedad para que se acerquen al Departamento de Pago, Empleadores y Otros Derechos, ubicado en el tercer piso del edificio 519 en Clayton.



La institución… pic.twitter.com/ObEyqjwCaa — CSSPanama (@CSSPanama) August 5, 2026

Las personas que necesiten mayor información pueden comunicarse con la Caja de Seguro Social a los siguientes números:

513-1665

513-1575

También pueden consultar en la lista abierta de nombres aquí: PRIMA-88-PUBLICACIONrev2

La Caja de Seguro Social exhorta a los exfuncionarios que aún no han retirado estos pagos a realizar la consulta y acercarse al departamento correspondiente para completar el proceso.