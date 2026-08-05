"Decisiones difíciles": Irma Hernández, alcaldesa de San Miguelito explica recorte a juntas comunales

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández , defendió la decisión de reducir los recursos que reciben las juntas comunales provenientes de la recaudación de la Alcaldía y aseguró que el distrito enfrenta una deuda de aproximadamente B/.14 millones.

Hernández explicó que el recorte aplicado a las juntas comunales representa un 11%, equivalente a unos B/.52,500, y aseguró que, por primera vez, la distribución de estos recursos se está realizando de manera proporcional.

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“El concejal tiene la potestad de utilizar sus recursos, de poder manejar de manera responsable y administrar sus fondos”, sostuvo la alcaldesa. “El concejal tiene la potestad de utilizar sus recursos, de poder manejar de manera responsable y administrar sus fondos”, sostuvo la alcaldesa.

Alcaldesa Irma Hernández: ¿Por qué se recortaron los recursos a las juntas comunales?

De acuerdo con Hernández, los fondos que distribuye la Alcaldía de San Miguelito no constituyen la única fuente de recursos de las juntas comunales.

La alcaldesa de San Miguelito, @irmaehernandezb, se refirió al recorte de recursos que se le está haciendo a las juntas comunales, señalando que es de 11% con lo cual se están transfiriendo 52,500 balboas y “por primera vez se está haciendo una distribución de forma… pic.twitter.com/bnkeA1cGtp — Telemetro Reporta (@TReporta) August 5, 2026

La alcaldesa recordó que las juntas comunales también reciben los fondos correspondientes al Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPS), que, según indicó, representan B/.110 mil anuales para cada junta comunal a nivel nacional.

Hernández señaló que estos recursos deben ser destinados a atender las necesidades de las comunidades dentro de sus respectivos territorios.

La alcaldesa insistió en que los concejales mantienen la facultad de administrar los recursos que reciben y que la reducción aplicada corresponde únicamente a los fondos provenientes de la recaudación de la Alcaldía de San Miguelito.

Alcaldía de San Miguelito acumula una deuda de B/.14 millones

“14 Millones de dólares -es la deuda actual- y la principal deuda es con la Caja de Seguro Social. Nosotros hemos reducido la planilla en más de 2 millones de dólares, estamos hablando de alrededor de 500 funcionarios. Nosotros hemos eliminado direcciones, de 18 direcciones a 14… pic.twitter.com/nhexCj798K — Telemetro Reporta (@TReporta) August 5, 2026

Hernández afirmó que el distrito enfrenta una situación financiera que, según sus declaraciones, se ha mantenido durante más de dos décadas.

“San Miguelito ha estado en quiebra, por supuesto, desde hace más de 20 años”, manifestó. “San Miguelito ha estado en quiebra, por supuesto, desde hace más de 20 años”, manifestó.

La alcaldesa aseguró que recibió la administración municipal con una deuda superior a B/.14 millones, mientras que la principal obligación financiera actualmente sería con la Caja de Seguro Social (CSS).

También relató que, cuando asumió el cargo, la Alcaldía contaba con aproximadamente B/.30 mil en sus cuentas, mientras que debía hacer frente a una planilla cercana a B/.1 millón a final de ese mes.

Ante esta situación, explicó que la administración tuvo que recurrir a una moratoria y plantear alternativas para aumentar los ingresos municipales.

Alcaldía redujo la planilla en más de B/.2 millones

“Yo entré al gobierno local para resolver los problemas de la comunidad, y resulta que uno de los principales problemas de la comunidad es el propio gobierno en sí. No hay sorpresa en las decisiones que estamos tomando. El distrito de San Miguelito ha estado en quiebra, por… pic.twitter.com/2jYEBois7y — Telemetro Reporta (@TReporta) August 5, 2026

Como parte de las medidas adoptadas para reducir los gastos, Hernández afirmó que la Alcaldía de San Miguelito ha disminuido su planilla en más de B/.2 millones.

Según la alcaldesa, esta reducción representa aproximadamente 500 funcionarios.

También indicó que se eliminaron direcciones dentro de la estructura municipal, pasando de 18 a 14 direcciones, y aseguró que esta reorganización se realizó sin aumentar los salarios de los directores.

La administración también ha buscado mejorar la atención a los contribuyentes mediante una nueva sede en Metromall, con el objetivo de facilitar los trámites y aumentar la recaudación municipal.

La alcaldesa sostuvo que las decisiones adoptadas buscan mejorar las finanzas municipales y generar mayores recursos para atender las necesidades de las comunidades de San Miguelito.