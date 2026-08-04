Exfuncionario permanece en estado crítico tras trifulca en la Alcaldía de Panamá

Este martes 4 de agosto se confirmó que el exfuncionario de la Alcaldía de Panamá Alberto Llerena se encuentra en estado delicado tras resultar herido durante el enfrentamiento registrado el lunes en el edificio Hatillo, en el marco de una protesta para exigir el pago de prestaciones a exservidores públicos.

De acuerdo con su hermana, quien brindó declaraciones a medios de comunicación, Alberto permanece internado en el Hospital Santo Tomás. Tras ser sometido a una cirugía, se mantiene bajo observación debido a un sangrado, por lo que el cuerpo médico realizará nuevos exámenes para evaluar su condición y determinar las razones por las que aún no reacciona al procedimiento.

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En estado delicado se mantiene el exfuncionario de la Alcaldía de Panamá que fue agredido en medio de un altercado con un policía municipal mientras participaba de una protesta en el Edificio Hatillo, así lo dieron a conocer este martes sus familiares. pic.twitter.com/kgPjUmWHvg — Telemetro Reporta (@TReporta) August 4, 2026

Los familiares del excolaborador exigieron justicia e interpusieron una denuncia formal luego de que se difundieran videos en redes sociales que muestran la agresión sufrida por Llerena.

Asimismo, su hermana explicó que él reaccionó en defensa propia tras recibir agresiones por parte de un agentes presentes.

Su presencia en el lugar obedecía al retiro de su salario, luego de haber sido destituido de la institución hace 15 días, tras prestar servicios durante siete años.

Por su parte, el alcalde Mayer Mizrachi señaló que en el presupuesto se tiene contemplado el pago de las prestaciones pendientes y sostuvo que la administración ha dado respuesta a los desembolsos de forma paulatina.