Mayer Mizrachi califica de "lamentable" el altercado durante protesta en El Hatillo

El alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, se refirió este martes a la situación registrada el lunes en el edificio Hatillo, donde un exfuncionario resultó gravemente herido en medio de una protesta para solicitar el pago de prestaciones.
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"Lamentablemente hay ciertas personas que han sido reincidentes en provocar, quizás por motivaciones políticas, altercados y digamos que, disrupciones al orden", explicó, tras añadir que la institución mantiene la disponibilidad para atender a los ciudadanos.
El jefe municipal lamentó que la manifestación haya escalado a actos de violencia, así como la actuación de los miembros de la Policía Municipal, capacitados para la resolución pacífica de conflictos. Hasta el momento, dos agentes municipales reciben atención médica tras sufrir lesiones físicas.
Asimismo, la administración contempla aplicar las sanciones o destituciones correspondientes una vez que se cuente con el informe emitido por el juzgado de paz.
En el presupuesto para el próximo periodo se incluyó la suma de dos millones de balboas para cubrir los pagos procesados, con el fin de disponer de la liquidez necesaria tras culminar el trámite burocrático.