SINAPROC mantiene aviso de prevención por lluvias y tormentas: estas son las áreas afectadas

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que mantiene un aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas hasta las 8:00 p.m., debido a las condiciones atmosféricas que afectan distintos puntos del país.
Tema de interés: Armas por comida y electrodomésticos: jornada será este 11 de agosto en Plaza 5 de Mayo
Remueven árboles caídos en Bocas del Toro
Equipos del SINAPROC realizan trabajos de remoción de árboles y evaluación de daños ocasionados por las fuertes lluvias y los vientos.
En el distrito de Chiriquí Grande, corregimiento de Miramar, cuadrillas trabajan para retirar cinco árboles caídos que mantienen obstruidos ambos carriles de la vía hacia Chiriquí Grande.
En el corregimiento de Rambala, unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá despejan tres árboles caídos sobre la vía principal, cerca de la estación Terpel, en dirección hacia Punta Peña.
Además, en ese mismo corregimiento se reportó el hundimiento de una lancha en el puerto de Taxi 25 debido al mal tiempo. Al momento del incidente no había personas a bordo.
Más afectaciones por las lluvias
En la carretera principal entre Chiriquí Grande y la provincia de Chiriquí, específicamente en los sectores de Alto Valle, Valle Abajo y El Guabo, personal de emergencia trabaja para remover ocho árboles caídos que afectan el tránsito en ambos sentidos.
Por otra parte, en la comarca Ngäbe-Buglé, distrito de Kankintú, corregimiento de Coronte, se reportó el desprendimiento parcial del techo del Centro Educativo de Mutaría, situación que es evaluada por las autoridades.
El SINAPROC también coordina acciones con las instituciones correspondientes para atender los puntos donde los árboles caídos afectan el tendido eléctrico.
Recomendaciones de SINAPROC a la población
Ante las condiciones meteorológicas, el SINAPROC recomienda a la ciudadanía:
- Evitar transitar por las zonas afectadas.
- Conducir con precaución, especialmente en áreas con lluvias intensas.
- Mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.