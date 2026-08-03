SINAPROC mantiene aviso de prevención por lluvias y tormentas: estas son las áreas afectadas

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que mantiene un aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas hasta las 8:00 p.m., debido a las condiciones atmosféricas que afectan distintos puntos del país.

La alerta abarca el occidente de Panamá, la península de Azuero, así como las provincias de Colón y Darién, donde las autoridades mantienen monitoreo permanente y atención a las emergencias reportadas.

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Remueven árboles caídos en Bocas del Toro

Equipos del SINAPROC realizan trabajos de remoción de árboles y evaluación de daños ocasionados por las fuertes lluvias y los vientos.

En el distrito de Chiriquí Grande, corregimiento de Miramar, cuadrillas trabajan para retirar cinco árboles caídos que mantienen obstruidos ambos carriles de la vía hacia Chiriquí Grande.

El Sistema Nacional de Protección Civil, @Sinaproc_Panama, informó que mantiene un aviso de prevención hasta las 8:00 p.m. y realiza trabajos de remoción de árboles y evaluación de afectaciones por las condiciones climatológicas.



En el distrito de Chiriquí Grande, corregimiento… pic.twitter.com/OAwgiXTUU3 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 3, 2026

En el corregimiento de Rambala, unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá despejan tres árboles caídos sobre la vía principal, cerca de la estación Terpel, en dirección hacia Punta Peña.

Además, en ese mismo corregimiento se reportó el hundimiento de una lancha en el puerto de Taxi 25 debido al mal tiempo. Al momento del incidente no había personas a bordo.

Más afectaciones por las lluvias

En la carretera principal entre Chiriquí Grande y la provincia de Chiriquí, específicamente en los sectores de Alto Valle, Valle Abajo y El Guabo, personal de emergencia trabaja para remover ocho árboles caídos que afectan el tránsito en ambos sentidos.

Por otra parte, en la comarca Ngäbe-Buglé, distrito de Kankintú, corregimiento de Coronte, se reportó el desprendimiento parcial del techo del Centro Educativo de Mutaría, situación que es evaluada por las autoridades.

El SINAPROC también coordina acciones con las instituciones correspondientes para atender los puntos donde los árboles caídos afectan el tendido eléctrico.

Recomendaciones de SINAPROC a la población

Ante las condiciones meteorológicas, el SINAPROC recomienda a la ciudadanía: