Gustavo Petro alerta sobre presuntos explosivos en Cali antes de la toma de posesión presidencial

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este lunes que las autoridades tienen información sobre la presunta existencia de decenas de toneladas de explosivos en Cali, ciudad donde este 7 de agosto asumirá la Presidencia el mandatario electo, Abelardo de la Espriella.
Refuerzan la seguridad para la investidura
Ante el contexto de seguridad, más de 11,000 integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía fueron desplegados para proteger los actos de investidura presidencial y prevenir posibles hechos de violencia en Cali.
La ciudad está ubicada en una de las regiones más afectadas por el conflicto armado colombiano, donde operan estructuras criminales y disidencias de las antiguas FARC.
Petro llama a realizar manifestaciones pacíficas
En su pronunciamiento, Petro también se refirió a las concentraciones convocadas por distintos sectores para el día de la investidura en Cali, Barranquilla y Bogotá.
El mandatario pidió que las movilizaciones transcurran de manera pacífica.
Transición presidencial
Aunque Gustavo Petro ha manifestado que no reconoce el resultado de las elecciones presidenciales, el mandatario entregará el poder a Abelardo de la Espriella este 7 de agosto, fecha en la que concluirá oficialmente su mandato.
FUENTE: EFE