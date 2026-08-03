Colombia Internacionales -  3 de agosto de 2026 - 17:22

Gustavo Petro alerta sobre presuntos explosivos en Cali antes de la toma de posesión presidencial

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que existen explosivos en Cali antes de la investidura de Abelardo de la Espriella.

Gustavo Petro alerta sobre presuntos explosivos en Cali

Gustavo Petro alerta sobre presuntos explosivos en Cali

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este lunes que las autoridades tienen información sobre la presunta existencia de decenas de toneladas de explosivos en Cali, ciudad donde este 7 de agosto asumirá la Presidencia el mandatario electo, Abelardo de la Espriella.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Petro afirmó que grupos vinculados al narcotráfico buscarían generar acciones terroristas para alterar el orden público, aunque no presentó detalles sobre el origen de la información.

"Sabemos de la existencia de decenas de toneladas de explosivos en Cali. Los grupos del narcotráfico quieren actuar de manera terrorista para dar la excusa de la conmoción interior", escribió el mandatario. "Sabemos de la existencia de decenas de toneladas de explosivos en Cali. Los grupos del narcotráfico quieren actuar de manera terrorista para dar la excusa de la conmoción interior", escribió el mandatario.

Refuerzan la seguridad para la investidura

Ante el contexto de seguridad, más de 11,000 integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía fueron desplegados para proteger los actos de investidura presidencial y prevenir posibles hechos de violencia en Cali.

La ciudad está ubicada en una de las regiones más afectadas por el conflicto armado colombiano, donde operan estructuras criminales y disidencias de las antiguas FARC.

Petro llama a realizar manifestaciones pacíficas

En su pronunciamiento, Petro también se refirió a las concentraciones convocadas por distintos sectores para el día de la investidura en Cali, Barranquilla y Bogotá.

El mandatario pidió que las movilizaciones transcurran de manera pacífica.

"El 7 de agosto, dadas las informaciones que disponemos, deben ser de mucha paz las concentraciones del pueblo en Cali, Barranquilla y Bogotá", expresó. "El 7 de agosto, dadas las informaciones que disponemos, deben ser de mucha paz las concentraciones del pueblo en Cali, Barranquilla y Bogotá", expresó.

Transición presidencial

Aunque Gustavo Petro ha manifestado que no reconoce el resultado de las elecciones presidenciales, el mandatario entregará el poder a Abelardo de la Espriella este 7 de agosto, fecha en la que concluirá oficialmente su mandato.

FUENTE: EFE

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