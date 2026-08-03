Fútbol Deportes -  3 de agosto de 2026 - 17:40

Panamá Sub-21 vence a Cuba y clasifica a semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La Selección Sub-21 de Panamá derrotó 3-0 a Cuba y aseguró su clasificación a las semifinales del torneo de fútbol.

Panamá Sub-21 vence a Cuba

Panamá Sub-21 vence a Cuba

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Selección Nacional de Fútbol de Panamá Sub-21 selló su clasificación a las semifinales de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de imponerse con autoridad 3-0 sobre su similar de Cuba.

El conjunto panameño mostró solidez durante el encuentro y aseguró su boleto a la siguiente fase con una contundente actuación ofensiva.

Panamá Sub-21: Collymore marcó un doblete

Los goles de la victoria fueron obra de Carlos Sinisterra y Rubén Collymore, quien fue la figura del compromiso al anotar un doblete.

Con este resultado, Panamá continúa su camino en el torneo de fútbol masculino con la mira puesta en la disputa por las medallas.

Panamá jugará las semifinales

La victoria coloca a la selección panameña entre los cuatro mejores equipos de la competencia, manteniendo vivas sus aspiraciones de conquistar una medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El rival y la fecha de la semifinal serán definidos por la organización del torneo.

En esta nota:
Seguir leyendo

Fiscales explican el Protocolo Patricia que busca fortalecer investigaciones por femicidios en Panamá

Reportan sismo de magnitud 4.9 en la frontera entre Panamá y Colombia: fue sentido en Darién

Panamá y Estados Unidos realizan ejercicios de supervivencia en la selva en Colón

Recomendadas

Más Noticias