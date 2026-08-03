Panamá Sub-21 vence a Cuba y clasifica a semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La Selección Nacional de Fútbol de Panamá Sub-21 selló su clasificación a las semifinales de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de imponerse con autoridad 3-0 sobre su similar de Cuba.
Panamá Sub-21: Collymore marcó un doblete
Los goles de la victoria fueron obra de Carlos Sinisterra y Rubén Collymore, quien fue la figura del compromiso al anotar un doblete.
Con este resultado, Panamá continúa su camino en el torneo de fútbol masculino con la mira puesta en la disputa por las medallas.
Panamá jugará las semifinales
La victoria coloca a la selección panameña entre los cuatro mejores equipos de la competencia, manteniendo vivas sus aspiraciones de conquistar una medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
El rival y la fecha de la semifinal serán definidos por la organización del torneo.