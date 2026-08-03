Panamá Sub-21 vence a Cuba y clasifica a semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La Selección Nacional de Fútbol de Panamá Sub-21 selló su clasificación a las semifinales de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de imponerse con autoridad 3-0 sobre su similar de Cuba.

El conjunto panameño mostró solidez durante el encuentro y aseguró su boleto a la siguiente fase con una contundente actuación ofensiva.

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Panamá Sub-21: Collymore marcó un doblete

Los goles de la victoria fueron obra de Carlos Sinisterra y Rubén Collymore, quien fue la figura del compromiso al anotar un doblete.

La Selección Nacional de Fútbol de Panamá Sub-21 venció 3-0 a Cuba y se clasificó a las semifinales de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.



Los goles fueron anotados por Carlos Sinisterra y Rubén Collymore, éste último marcó un doblete. @fepafut pic.twitter.com/gAlOeWXCOM — Telemetro Reporta (@TReporta) August 3, 2026

Con este resultado, Panamá continúa su camino en el torneo de fútbol masculino con la mira puesta en la disputa por las medallas.

Panamá jugará las semifinales

La victoria coloca a la selección panameña entre los cuatro mejores equipos de la competencia, manteniendo vivas sus aspiraciones de conquistar una medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El rival y la fecha de la semifinal serán definidos por la organización del torneo.