Operación Pandora: ocho imputados desisten de apelar la detención provisional

Ocho personas imputadas en la Operación Pandora desistieron de presentar un recurso de apelación contra la medida cautelar de detención provisional, informó el Ministerio Público.

La audiencia de apelación continúa con el análisis de la situación jurídica del resto de los investigados vinculados a este caso.

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Tema de interés: Varios investigados en el caso Pandora desisten de apelación

Operación Pandora: Fiscalía busca mantener la detención de otros cinco imputados

#ResultadosDeAudiencia | Ocho imputados por investigación #OperaciónPandora desestimaron la solicitud de apelación a la medida de detención provisional. La PGN ha solicitado confirmar la detención de otros 5 imputados. La audiencia continúa mañana. pic.twitter.com/iRih7SApaV — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) August 3, 2026

Durante la diligencia, la Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitó al Tribunal de Apelaciones confirmar la medida de detención provisional impuesta a otros cinco imputados, al considerar que se mantienen los presupuestos legales que justifican la medida cautelar.

La audiencia continuará este martes, cuando el tribunal deberá resolver las solicitudes pendientes relacionadas con estos investigados.