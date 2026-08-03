Panamá Nacionales -  3 de agosto de 2026 - 17:54

Operación Pandora: ocho imputados desisten de apelar la detención provisional

El Ministerio Público, informó que ocho imputados en la Operación Pandora desistieron de apelar la medida de detención provisional.

Operación Pandora

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Ocho personas imputadas en la Operación Pandora desistieron de presentar un recurso de apelación contra la medida cautelar de detención provisional, informó el Ministerio Público.

La audiencia de apelación continúa con el análisis de la situación jurídica del resto de los investigados vinculados a este caso.

Tema de interés: Varios investigados en el caso Pandora desisten de apelación

Operación Pandora: Fiscalía busca mantener la detención de otros cinco imputados

Durante la diligencia, la Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitó al Tribunal de Apelaciones confirmar la medida de detención provisional impuesta a otros cinco imputados, al considerar que se mantienen los presupuestos legales que justifican la medida cautelar.

La audiencia continuará este martes, cuando el tribunal deberá resolver las solicitudes pendientes relacionadas con estos investigados.

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