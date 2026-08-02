A partir del martes 4 de agosto jubilados y pensionados recibirán su quincena

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció el calendario de pagos correspondiente a agosto de 2026 para los jubilados y pensionados . Durante este mes, los beneficiarios recibirán las dos quincenas habituales y, con el segundo pago, también se espera el desembolso de la segunda partida del bono permanente, una vez la entidad confirme oficialmente la fecha.

Te puede interesar: Bono permanente para jubilados y pensionados: quiénes lo reciben según la ley

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Jubilados y pensionados - Fechas de pago de la primera quincena

Telemetro

De acuerdo con el cronograma publicado por la CSS, los pagos de la primera quincena se realizarán de la siguiente manera:

Pago por ACH: martes 4 de agosto de 2026 .

. Pago mediante cheque: miércoles 5 de agosto de 2026.

La entidad recomienda a los jubilados y pensionados verificar la disponibilidad de los fondos según la modalidad de pago que tengan registrada.