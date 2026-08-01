Azuero Nacionales -  1 de agosto de 2026 - 18:27

Explosión en el Hospital Regional Anita Moreno deja tres trabajadores heridos

El MINSA detalló que la situación fue controlada de manera inmediata por el sistema de rociadores del Hospital Regional Anita Moreno.

Hospital Regional Anita Moreno.

Hospital Regional Anita Moreno.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Región de Salud de Los Santos, informó que tres trabajadores de una empresa constructora resultaron heridos tras registrarse una explosión en el área de cocina del Hospital Regional de Azuero Anita Moreno, la cual se encuentra en construcción. El incidente ocurrió durante la realización de pruebas técnicas por parte de personal idóneo.

Los colaboradores sufrieron quemaduras y fueron trasladados al Servicio de Urgencias del mismo centro hospitalario, donde reciben atención médica. Todos se mantienen en condición estable, aunque uno de ellos será evaluado por el Servicio de Cirugía.

El MINSA detalló que la situación fue controlada de manera inmediata por el sistema de rociadores del recinto. Al lugar acudieron unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá para realizar las inspecciones de seguridad correspondientes.

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