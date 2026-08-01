Explosión en el Hospital Regional Anita Moreno deja tres trabajadores heridos

Hospital Regional Anita Moreno.

Por Ana Canto El Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Región de Salud de Los Santos, informó que tres trabajadores de una empresa constructora resultaron heridos tras registrarse una explosión en el área de cocina del Hospital Regional de Azuero Anita Moreno, la cual se encuentra en construcción. El incidente ocurrió durante la realización de pruebas técnicas por parte de personal idóneo.

Los colaboradores sufrieron quemaduras y fueron trasladados al Servicio de Urgencias del mismo centro hospitalario, donde reciben atención médica. Todos se mantienen en condición estable, aunque uno de ellos será evaluado por el Servicio de Cirugía.

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