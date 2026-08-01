Detención provisional para panameño acusado de reclutar personas para la guerra entre Rusia y Ucrania

Un juez de garantías ordenó la detención provisional de un ciudadano panameño por la presunta comisión del delito de trata de personas, tras vinculársele a una red criminal que reclutaba personas para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania.
Un juez de garantías ordenó detención provisional por la presunta comisión del delito de trata de personas a un ciudadano panameño vinculado a una red criminal que reclutaba a personas para la guerra entre Rusia y Ucrania.— Telemetro Reporta (@TReporta) August 1, 2026
El hombre fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional… pic.twitter.com/qOmrLQk7jM