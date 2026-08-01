Panamá Nacionales -  1 de agosto de 2026 - 17:30

Detención provisional para panameño acusado de reclutar personas para la guerra entre Rusia y Ucrania

Un juez de garantías ordenó la detención provisional de un ciudadano panameño por la presunta comisión del delito de trata de personas.

Detención provisional para panameño acusado de trata de personas.

Detención provisional para panameño acusado de trata de personas.

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Ana Canto
Por Ana Canto

Un juez de garantías ordenó la detención provisional de un ciudadano panameño por la presunta comisión del delito de trata de personas, tras vinculársele a una red criminal que reclutaba personas para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania.

El sospechoso fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen cuando pretendía viajar con dos víctimas que fueron rescatadas. Durante la audiencia de solicitudes múltiples, la fiscalía logró la legalización de diligencias de vigilancia y seguimiento, la incautación de datos y la aprehensión en flagrancia.

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