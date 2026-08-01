Panamá Nacionales -  1 de agosto de 2026 - 15:22

Segundo Décimo Tercer Mes de 2026 se pagará el 6 de agosto

El MEF informó en su calendario de pagos a servidores públicos la fecha del pago del Décimo Tercer Mes y de la quincena de agosto.

Pago del Décimo Tercer Mes en Panamá.

Pago del Décimo Tercer Mes en Panamá.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó en su calendario de pagos a servidores públicos que el desembolso de la segunda partida del Décimo Tercer Mes se realizará el próximo jueves 6 de agosto.

Por su parte, la legislación laboral panameña establece que los trabajadores del sector privado recibirán esta prestación durante la segunda semana de agosto.

Pago de las quincenas de agosto

Miércoles 12 de agosto

Primer grupo

  • Agentes del S.P.I.
  • Ministerio de Educación
  • Estamentos de Seguridad
  • Ministerio de Cultura

Jueves 13 de agosto

Segundo grupo

  • Asamblea Nacional
  • Contraloría General
  • Ministerio de la Presidencia
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio de Comercio e Industrias
  • Ministerio de Obras Públicas
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Seguridad Pública
  • Ministerio de Ambiente
  • Tribunal Administrativo de la Función Pública
  • Defensoría del Pueblo

Viernes 14 de agosto

Tercer grupo

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
  • Ministerio de Vivienda
  • Ministerio de Desarrollo Social
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Ministerio de la Mujer
  • Órgano Judicial
  • Procuraduría General de la Nación y de la Administración
  • Tribunal Electoral
  • Fiscalía General Electoral
  • Otros gastos de Adminsitración
  • Tribunal de Cuentas
  • Fiscalía de Cuentas

Conozca el calendario de pago para el segundo semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/

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