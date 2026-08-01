Segundo Décimo Tercer Mes de 2026 se pagará el 6 de agosto

Pago del Décimo Tercer Mes en Panamá. Web

Por Ana Canto El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó en su calendario de pagos a servidores públicos que el desembolso de la segunda partida del Décimo Tercer Mes se realizará el próximo jueves 6 de agosto.

Por su parte, la legislación laboral panameña establece que los trabajadores del sector privado recibirán esta prestación durante la segunda semana de agosto.

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