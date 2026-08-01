Panamá condena atentado contra comando de la Policía en Colombia.

El Gobierno de la República de Panamá expresó su más enérgica condena ante el atentado perpetrado contra el comando de la Policía en el departamento de Norte de Santander, República de Colombia, el cual dejó varios miembros de la Fuerza Pública heridos.

Asimismo, Panamá transmitió su solidaridad al Gobierno y al pueblo colombiano, en especial a los integrantes de los cuerpos de seguridad que trabajan diariamente por la protección de sus ciudadanos y la preservación del orden democrático.

El Ejecutivo panameño hizo votos por la pronta recuperación de los uniformados heridos y manifestó su cercanía con sus familias y con la institución policial en estos momentos de dificultad.

De igual manera, el país reiteró su firme rechazo a toda manifestación de violencia y terrorismo, al tiempo que reafirmó que estos actos deben enfrentarse mediante la cooperación internacional, el fortalecimiento del Estado de derecho y el compromiso compartido con la paz.

Finalmente, el Gobierno panameño acompañó fraternalmente a la nación vecina y reafirmó los profundos lazos de amistad, solidaridad y cooperación que unen a ambos países.