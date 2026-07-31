Extraditan a alias "El Abogado" desde España por caso de pandillerismo en Panamá

LaPolicía Nacional, a través de la Oficina Central Nacional (OCN) INTERPOL Panamá, informó sobre la extradición de Jean Carlos Valencia Escobar, conocido con el alias de "El Abogado", desde Madrid, España , hacia Panamá.

De acuerdo con la institución, Valencia Escobar es requerido por las autoridades panameñas por su presunta vinculación con el delito de pandillerismo y es señalado como presunto cabecilla de la pandilla Bagdag Santa Eduviges.

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INTERPOL extradita desde España a alias "El Abogado"

A través de la Oficina Central Nacional (OCN) INTERPOL Panamá, realizamos la extradición de Jean Carlos Valencia Escobar alias "El Abogado", desde Madrid, España, quien es requerido por el delito de pandillerismo presunto cabecilla de la pandilla Bagdag Santa Eduviges. pic.twitter.com/NeMz4TjKgb — Policía Nacional (@policiadepanama) July 31, 2026

La extradición fue coordinada por la OCN INTERPOL Panamá, como parte de la cooperación internacional para poner al requerido a disposición de las autoridades judiciales panameñas y continuar con el proceso correspondiente.

Las autoridades no ofrecieron mayores detalles sobre la fecha de la audiencia o las diligencias judiciales que seguirán tras su llegada al país. Como en todo proceso penal, el extraditado mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria en firme.