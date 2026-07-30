Así avanzan los trabajos del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizó una gira técnica al proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, con el propósito de mostrar de primera mano los avances de esta obra de infraestructura a profesionales, empresarios y representantes de distintos gremios vinculados a la ingeniería y la arquitectura.

La actividad reunió a integrantes de diversos capítulos y asociaciones del sector, quienes recorrieron el proyecto para conocer el progreso de los trabajos y los aspectos técnicos de una de las obras de mayor impacto para la conectividad del país.

Tema de interés: Alcaldía de Panamá invertirá B/.4.8 millones para limpiar ríos y costas

Cuarto Puente busca acercar el proyecto al sector técnico

Con el objetivo de conocer de primera mano los avances del proyecto Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, se realizó una gira técnica dirigida a profesionales, empresarios y representantes de diversos gremios y capítulos de las ramas de la ingeniería y la arquitectura. pic.twitter.com/eKfNhpJVyb — Ministerio de Obras Públicas de Panamá (@MOPPma) July 30, 2026

Según el MOP, la gira permitió a los participantes conocer el estado actual de la construcción y fortalecer el intercambio de información con profesionales relacionados con el desarrollo de infraestructura nacional.

El Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá es una de las principales obras impulsadas por el Gobierno y está llamado a mejorar la movilidad entre la capital y Panamá Oeste, además de fortalecer la capacidad de la red vial del país.