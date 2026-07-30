Panamá Nacionales -  30 de julio de 2026 - 14:54

Así avanzan los trabajos del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá

El MOP realizó una gira técnica al proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá para presentar los avances de la obra a profesionales.

Trabajos del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá

Trabajos del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá

Consorcio Cuarto Puente
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizó una gira técnica al proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, con el propósito de mostrar de primera mano los avances de esta obra de infraestructura a profesionales, empresarios y representantes de distintos gremios vinculados a la ingeniería y la arquitectura.

La actividad reunió a integrantes de diversos capítulos y asociaciones del sector, quienes recorrieron el proyecto para conocer el progreso de los trabajos y los aspectos técnicos de una de las obras de mayor impacto para la conectividad del país.

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Cuarto Puente busca acercar el proyecto al sector técnico

Según el MOP, la gira permitió a los participantes conocer el estado actual de la construcción y fortalecer el intercambio de información con profesionales relacionados con el desarrollo de infraestructura nacional.

El Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá es una de las principales obras impulsadas por el Gobierno y está llamado a mejorar la movilidad entre la capital y Panamá Oeste, además de fortalecer la capacidad de la red vial del país.

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