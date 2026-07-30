Lluvias y tormentas afectarán a Panamá por el paso de la onda tropical 39 hasta el 2 de agosto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un nuevo aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas en todo el país, incluidas las zona
Para el sábado 1 de agosto se mantienen probabilidades de tormentas con ráfagas de viento, sin descartar posibles inundaciones y deslizamientos en la comarca Guna Yala, la provincia de Colón, la vertiente del Pacífico y el golfo de Panamá.
En el resto del territorio nacional se prevén lluvias y aguaceros dispersos de variada intensidad.