Panamá Nacionales -  30 de julio de 2026 - 13:03

Confirman caso de meningitis en la Escuela La Primavera de Santiago

El MINSA coordinará jornadas de vacunación en la escuela para prevenir posibles contagios de Meningitis.

Meningitis en la Escuela La Primavera de Santiago.

Meningitis en la Escuela La Primavera de Santiago.

Un caso de meningitis fue confirmado en la Escuela La Primavera, ubicada en Santiago de Veraguas, situación que motivó la orden de una jornada de desinfección en el plantel. Ante la preocupación de los padres de familia, se registró una baja asistencia de estudiantes.

El subdirector del centro educativo, Raúl Cedeño, informó que la dirección del plantel tuvo conocimiento reciente del caso y que el informe correspondiente fue remitido a la Dirección Provincial del Ministerio de Educación (MEDUCA). Asimismo, confirmó que tanto la Asociación de Padres de Familia como los delegados están al tanto de lo sucedido.

De acuerdo con Cedeño, el Ministerio de Salud (MINSA) coordinará jornadas de vacunación en la escuela para prevenir posibles contagios. Como medida inmediata, se ejecuta una limpieza profunda en el aula donde recibe clases el estudiante afectado.

En esta nota:
Seguir leyendo

Confirman un caso de meningitis en una escuela en Santiago

Día Mundial contra la Trata de Personas: ministerio público realiza cadena humana

MIDA capacita a empresas de control de plagas sobre manejo seguro de agroquímicos

Recomendadas

Más Noticias