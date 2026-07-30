Confirman caso de meningitis en la Escuela La Primavera de Santiago

Meningitis en la Escuela La Primavera de Santiago.

Un caso de meningitis fue confirmado en la Escuela La Primavera, ubicada en Santiago de Veraguas, situación que motivó la orden de una jornada de desinfección en el plantel. Ante la preocupación de los padres de familia, se registró una baja asistencia de estudiantes.

El subdirector del centro educativo, Raúl Cedeño, informó que la dirección del plantel tuvo conocimiento reciente del caso y que el informe correspondiente fue remitido a la Dirección Provincial del Ministerio de Educación (MEDUCA). Asimismo, confirmó que tanto la Asociación de Padres de Familia como los delegados están al tanto de lo sucedido.

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