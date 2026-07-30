Confirman caso de meningitis en la Escuela La Primavera de Santiago

Un caso de meningitis fue confirmado en la Escuela La Primavera, ubicada en Santiago de Veraguas, situación que motivó la orden de una jornada de desinfección en el plantel. Ante la preocupación de los padres de familia, se registró una baja asistencia de estudiantes.
De acuerdo con Cedeño, el Ministerio de Salud (MINSA) coordinará jornadas de vacunación en la escuela para prevenir posibles contagios. Como medida inmediata, se ejecuta una limpieza profunda en el aula donde recibe clases el estudiante afectado.