Panamá Nacionales - 30 de julio de 2026 - 13:59
Panamá lanza la Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas
El Gobierno Nacional realizó este jueves 30 de julio el lanzamiento oficial de la Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas, para impulsar el desarrollo del país mediante la adopción de la Inteligencia Artificial, Semiconductores y Microelectrónica. El presidente de la República, José Raúl Mulino, destacó que esta agenda forma parte de la visión que mueve su gestión y para crear un Estado fuerte y con capacidad de avanzar.