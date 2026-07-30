ACODECO detecta anomalías en descuentos para jubilados y personas con discapacidad

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia ( ACODECO ) detectó diversas anomalías durante operativos nacionales ejecutados en Panamá, Los Santos, Herrera, Chiriquí y Bocas del Toro. Las inspecciones buscaron verificar el cumplimiento de las leyes que establecen beneficios para jubilados, pensionados, personas de la tercera edad y con discapacidad.

Entre los hallazgos figuran el cálculo incorrecto de los descuentos, la ausencia de avisos obligatorios e inconsistencias en la información al público.

Hallazgos de las verificaciones de la ACODECO

En la capital, las inspecciones en Vía Argentina y Vía Veneto abarcaron 26 comercios, de los cuales 11 presentaron anomalías por incumplimientos a las Leyes 6 de 1987 y 134 de 2013, mientras que en Panamá Este se detectaron irregularidades en dos de siete locales revisados. En tanto, en Los Santos se levantó un acta contra un restaurante de comida rápida en Las Tablas por publicar un porcentaje de descuento errado. De igual forma, en Herrera se sancionó a dos establecimientos en Chitré por omitir los letreros informativos o dar datos confusos.

Por su parte, en Chiriquí se detectaron anomalías en 6 de 12 restaurantes inspeccionados en Boquete, además de confirmarse en David una denuncia contra una fonda por negar el beneficio. En Bocas del Toro, las revisiones en la avenida 17 de Abril de Changuinola revelaron cuatro comercios con faltas, entre ellas la ausencia del aviso sobre el 25 % de descuento y la aplicación errónea del cálculo.

Ante esto, la ACODECO exhortó a los comerciantes a cumplir la norma e invitó a los consumidores a presentar sus denuncias ante la institución.