Acodeco verifica descuentos a jubilados, pensionados y adultos mayores en comercios

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) anunció que reforzará los operativos, las verificaciones y las acciones de orientación para garantizar el cumplimiento de la Ley 6, que establece los descuentos a favor de los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad en Panamá.

La entidad informó que estas acciones buscan asegurar que los comercios y prestadores de servicios apliquen correctamente los beneficios contemplados en la legislación vigente.

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Acodeco intensificará inspecciones y jornadas de orientación

Como parte de las medidas, la Acodeco fortalecerá las inspecciones en establecimientos comerciales y desarrollará actividades de docencia para informar tanto a consumidores como a agentes económicos sobre las disposiciones de la Ley 6.

La Acodeco reforzará los operativos, verificaciones y la docencia con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la Ley 6 que establece el descuento que se debe aplicar a los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad. pic.twitter.com/ji7T5VR2hg — Telemetro Reporta (@TReporta) July 24, 2026

El objetivo es verificar que los descuentos sean otorgados conforme a la normativa y promover el respeto de los derechos de los jubilados, pensionados y adultos mayores.

Ley 6 protege los descuentos a jubilados y adultos mayores

La Ley 6 establece una serie de descuentos y beneficios para los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad en distintos bienes y servicios.

Con estos operativos, la Acodeco busca reforzar el cumplimiento de la normativa y garantizar que este sector de la población reciba los beneficios que le corresponden por ley.

La institución exhortó a los comercios a cumplir con las disposiciones legales y recordó a los consumidores que pueden presentar denuncias en caso de detectar irregularidades en la aplicación de los descuentos.