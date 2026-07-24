MIDA refuerza vigilancia por influenza aviar en el Archipiélago de Las Perlas.

Como parte de las acciones permanentes para proteger la sanidad avícola del país, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), a través de la Dirección Nacional de Salud Animal (Dinasa), realizó una jornada de vigilancia epidemiológica para la detección temprana de la Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) en la Isla Bartolomé, en el Archipiélago de Las Perlas.
Durante el recorrido, los especialistas evaluaron la fauna mediante cámaras de alta precisión y binoculares, registrando aproximadamente 60 piqueros patiazules, dos ostreros americanos y 15 pelícanos. Tras la inspección, no se detectaron aves con sintomatología clínica compatible con la enfermedad, lo que arroja un resultado favorable para la región.
Paralelamente, el equipo técnico capacitó a pobladores aledaños, turistas y lancheros sobre los riesgos de la IAAP y la importancia de notificar oportunamente el hallazgo de especímenes enfermos o muertos. El MIDA reiteró que mantendrá activa la vigilancia epidemiológica en las zonas de paso de aves migratorias para resguardar la producción avícola y la seguridad alimentaria.
Ante cualquier sospecha de influenza aviar, la ciudadanía puede realizar sus reportes a través de los siguientes canales:
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Agencias locales: De manera presencial en las oficinas del MIDA a nivel nacional.
Línea telefónica / WhatsApp: Mensajería directa al número 6550-8486.
Aplicación digital: Mediante la plataforma Alerta Animal, accesible en la web y para dispositivos móviles (Android e iOS).