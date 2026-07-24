Panamá Nacionales -  24 de julio de 2026 - 14:44

Día Mundial contra la Trata de Personas: Mingob refuerza acciones de prevención

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas se dictó una capacitación sobre la prevención y detección de este delito.

 Mingob refuerza acciones de prevención de trata de personas. 

 Mingob refuerza acciones de prevención de trata de personas. 

MinGob
Ana Canto
Por Ana Canto

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, la Oficina de Equiparación de Oportunidades del Ministerio de Gobierno (Mingob) dictó una capacitación sobre la prevención y detección de este delito, dirigida al personal de la institución.

La jornada buscó sensibilizar y dotar de herramientas a los trabajadores para identificar a posibles víctimas de trata en modalidades como la explotación sexual comercial y laboral, entre otras. Este delito representa una grave violación de los derechos humanos y consiste en captar, transportar, trasladar o acoger a una persona mediante el engaño, la violencia, la amenaza o el abuso de poder.

Como ponentes invitados participaron Moisés Chanis, del Ministerio de Seguridad Pública; Vonetta Sterling, del Departamento de Derechos Humanos de la Procuraduría de la Administración, y Jennifer Escribano, de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la Nación.

La fecha conmemorativa del Día Mundial contra la Trata de Personas se celebra cada 30 de julio.

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