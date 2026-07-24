MiAmbiente fortalece la protección de Playa La Marinera, refugio de tortugas marinas

MiAmbiente fortalece la protección de tortugas de Playa La Marinera. @MiAmbiente

Por Ana Canto El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) continúa fortaleciendo las labores de conservación en la Zona de Reserva Playa La Marinera, ubicada en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos. Este lugar destaca como uno de los once sitios del mundo donde se registran arribadas masivas de tortugas marinas para anidar, un fenómeno natural de alta relevancia para la biodiversidad global.

Como parte de las acciones para optimizar la gestión del área protegida, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, realizó un recorrido de supervisión por las obras de renovación total de las instalaciones destinadas a la investigación científica y la vigilancia. En esta primera etapa, las mejoras incluyen el remozamiento de los baños existentes, la construcción de una nueva unidad sanitaria, el reemplazo total del techo y la adecuación de los dormitorios y la cocina. El lugar es ahora un espacio digno para el personal de la reserva, que por primera vez cuenta con una directora administrativa y ocho nuevos guardaparques.

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