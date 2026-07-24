MiAmbiente fortalece la protección de Playa La Marinera, refugio de tortugas marinas

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) continúa fortaleciendo las labores de conservación en la Zona de Reserva Playa La Marinera, ubicada en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos. Este lugar destaca como uno de los once sitios del mundo donde se registran arribadas masivas de tortugas marinas para anidar, un fenómeno natural de alta relevancia para la biodiversidad global.
Playa La Marinera constituye uno de los principales laboratorios naturales del país para la investigación científica y la educación ambiental. El trabajo permanente de los guardaparques y del personal técnico permite resguardar este sitio de anidación y proteger los ecosistemas costeros de Panamá, donde habitan cinco de las siete especies de tortugas marinas existentes en el planeta.