La crecida del río en Chiriquí sorprende a cinco personas: así fue el rescate en Alanje

Un equipo de respuesta rescató a cinco personas que quedaron atrapadas en un islote tras la crecida del río Chico, en el distrito de Alanje, provincia de Chiriquí . La emergencia movilizó a unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), que desarrollaron las labores de asistencia para poner a salvo a las personas afectadas.

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Sinaproc brinda balance del operativo en Chiriquí

La directora provincial del Sinaproc en Chiriquí, Mónika Acosta, ofreció un balance de las acciones realizadas durante esta emergencia y destacó la rápida intervención del equipo de respuesta para atender la situación provocada por el aumento del caudal del río.

Un equipo de respuesta brindó asistencia a cinco personas que quedaron atrapadas en un islote, debido a la crecida del río Chico, en el distrito de Alanje, en el sector de Jarquín.



Mónika Acosta, directora provincial de Sinaproc, brindó un balance de las labores realizadas en… pic.twitter.com/MEgthnoDAH — Telemetro Reporta (@TReporta) July 24, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas como consecuencia del incidente.

Recuerdan las líneas para reportar emergencias

El Sinaproc reiteró a la población que, ante cualquier situación de emergencia, puede comunicarse a las líneas 911 o 520-4426 para reportar incidencias y solicitar asistencia.

Las autoridades también recomendaron evitar cruzar ríos o quebradas crecidas y mantenerse atentos a los avisos oficiales, especialmente durante la temporada lluviosa.