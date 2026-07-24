La crecida del río en Chiriquí sorprende a cinco personas: así fue el rescate en Alanje

Un equipo de respuesta rescató a cinco personas que quedaron atrapadas en un islote tras la crecida del río Chico, en el distrito de Alanje, provincia de Chiriquí. La emergencia movilizó a unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), que desarrollaron las labores de asistencia para poner a salvo a las personas afectadas.
Sinaproc brinda balance del operativo en Chiriquí
La directora provincial del Sinaproc en Chiriquí, Mónika Acosta, ofreció un balance de las acciones realizadas durante esta emergencia y destacó la rápida intervención del equipo de respuesta para atender la situación provocada por el aumento del caudal del río.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas como consecuencia del incidente.
Recuerdan las líneas para reportar emergencias
El Sinaproc reiteró a la población que, ante cualquier situación de emergencia, puede comunicarse a las líneas 911 o 520-4426 para reportar incidencias y solicitar asistencia.
Las autoridades también recomendaron evitar cruzar ríos o quebradas crecidas y mantenerse atentos a los avisos oficiales, especialmente durante la temporada lluviosa.