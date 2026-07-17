CSS realiza con éxito en Chiriquí las primeras cirugías robóticas ginecológicas.

Por Ana Canto En la provincia de Chiriquí se realizaron con éxito las dos primeras cirugías robóticas en la especialidad de ginecología, un hecho que marca un nuevo hito en la medicina del interior del país, según destacó la Caja de Seguro Social (CSS).

Se trata de dos pacientes del Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía que fueron trasladadas al Centro Hospitalario Especializado Dr. Rafael Hernández, donde se les operó con tecnología robótica de vanguardia. Los procedimientos, correspondientes a dos histerectomías, se efectuaron como parte del proceso de entrenamiento y consolidación del programa de cirugía robótica, y fueron posibles gracias a la integración de los servicios de salud.

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El ginecólogo oncólogo y coordinador de cirugía robótica de la Ciudad de la Salud, Miguel Cáceres, explicó que estas intervenciones son clave para consolidar el programa en la región occidental y fortalecer la capacitación del personal local. La institución médica explicó que, entre las ventajas de la tecnología robótica, los pacientes reciben el alta entre 24 y 36 horas después de la cirugía, en comparación con los tres días que exige el método tradicional. Asimismo, se reduce significativamente el dolor posoperatorio y la pérdida de sangre, al tiempo que se optimiza el uso de quirófanos y se acortan las listas de espera. En la provincia de Chiriquí se realizaron con éxito las dos primeras cirugías robóticas en la especialidad de ginecología, marcando un nuevo hito en la medicina en el interior del país, destacó la @CSSPanama.



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