CSS realiza con éxito en Chiriquí las primeras cirugías robóticas ginecológicas.

En la provincia de Chiriquí se realizaron con éxito las dos primeras cirugías robóticas en la especialidad de ginecología, un hecho que marca un nuevo hito en la medicina del interior del país, según destacó la Caja de Seguro Social (CSS).
El ginecólogo oncólogo y coordinador de cirugía robótica de la Ciudad de la Salud, Miguel Cáceres, explicó que estas intervenciones son clave para consolidar el programa en la región occidental y fortalecer la capacitación del personal local. La institución médica explicó que, entre las ventajas de la tecnología robótica, los pacientes reciben el alta entre 24 y 36 horas después de la cirugía, en comparación con los tres días que exige el método tradicional. Asimismo, se reduce significativamente el dolor posoperatorio y la pérdida de sangre, al tiempo que se optimiza el uso de quirófanos y se acortan las listas de espera.