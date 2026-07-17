CSS anuncia jornada de vacunación en varias provincias este sábado 18 de julio

La Caja de Seguro Social ( CSS ) anunció los puestos de vacunación que estarán habilitados este sábado 18 de julio en diferentes regiones del país, como parte de su estrategia para acercar los servicios de inmunización a la población.

En Panamá Metro, la jornada se realizará en Soho Mall, de 11:00 a.m. a 4:00 p.m.

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Mientras que en Panamá Oeste, Colón, Herrera, Los Santos, Veraguas, Bocas del Toro y Chiriquí, los puestos estarán disponibles en horario de 7:30 a.m. a 1:30 p.m., incluyendo supermercados, ferias y recorridos casa por casa en diversas comunidades.

Puntos habilitados por la CSS

Panamá Oeste: Xtra Market Antiguo Sogo, La Comarquita (Templo Cuadrangular) y Super 99 Town Center, Arraiján.

Colón: Super 99 Puerto Escondido, Supermercado Precio Puerto Pilón y Super Estrella, Puerto Pilón.

Herrera: Chitré y comunidades de Santa Cruz, El Mesón y Don David, además de la cancha de la Escuela Ernestina Chiari de Chiari.

Los Santos: Feria Xtra en La Villa.

Veraguas: Comunidad Alto Fresco, en Soná (casa por casa).

Bocas del Toro: Comunidad Las Tablas (casa por casa), Finca 51 y Supermercado Mi Tienda en Guabito.

Chiriquí: Finca Landao, en Los Naranjos de Boquete.

La CSS exhortó a la población a acudir al puesto de vacunación más cercano para mantener al día su esquema de inmunización y protegerse contra enfermedades prevenibles.