CSS anuncia jornada de vacunación en varias provincias este sábado 18 de julio

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció los puestos de vacunación que estarán habilitados este sábado 18 de julio en diferentes regiones del país, como parte de su estrategia para acercar los servicios de inmunización a la población.
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Mientras que en Panamá Oeste, Colón, Herrera, Los Santos, Veraguas, Bocas del Toro y Chiriquí, los puestos estarán disponibles en horario de 7:30 a.m. a 1:30 p.m., incluyendo supermercados, ferias y recorridos casa por casa en diversas comunidades.
Puntos habilitados por la CSS
- Panamá Oeste: Xtra Market Antiguo Sogo, La Comarquita (Templo Cuadrangular) y Super 99 Town Center, Arraiján.
- Colón: Super 99 Puerto Escondido, Supermercado Precio Puerto Pilón y Super Estrella, Puerto Pilón.
- Herrera: Chitré y comunidades de Santa Cruz, El Mesón y Don David, además de la cancha de la Escuela Ernestina Chiari de Chiari.
- Los Santos: Feria Xtra en La Villa.
- Veraguas: Comunidad Alto Fresco, en Soná (casa por casa).
- Bocas del Toro: Comunidad Las Tablas (casa por casa), Finca 51 y Supermercado Mi Tienda en Guabito.
- Chiriquí: Finca Landao, en Los Naranjos de Boquete.
La CSS exhortó a la población a acudir al puesto de vacunación más cercano para mantener al día su esquema de inmunización y protegerse contra enfermedades prevenibles.